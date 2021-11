Caso Selminho: Azeredo Lopes diz que aconselhou Rui Moreira a assinar procuração

Azeredo Lopes diz, em tribunal, que aconselha Rui Moreira a assinar uma procuração, convencido que o departamento jurídico da Câmara Municipal do Porto sabia das ligações familiares, esta quarta-feira em que o antigo chefe de gabinete de Moreira e ex-ministro da Defesa foi ouvido, no âmbito do segundo dia de julgamento do caso Selminho.

Não lhe passava pela cabeça, disse Azeredo Lopes em tribunal, que os autores da procuração não soubessem de quem era a Selminho.

O ex-ministro da Defesa, e chefe de gabinete de Rui Moreira entre 2013 e 2015, garante que só soube das ligações familiares no momento da assinatura.

A tal procuração de 2013 permitiu a um advogado representar a Câmara Municipal do Porto no contencioso com a Selminho.

Azeredo Lopes confirmou ter aconselhado Rui Moreira a assinar, para evitar que a Câmara Municipal deixasse de estar representada em tribunal, mas disse que desconhecia os poderes especiais da procuração

Durante a manhã, o advogado Pedro Neves de Sousa explicou em tribunal que pediu a procuração porque precisava desses poderes para tentar um acordo entre a autarquia e a Selminho, numa audiência prévia.

O documento é uma das bases da acusação e, na leitura do Ministério Público, contraria os deveres de isenção de um Presidente da Câmara.

Saiba mais