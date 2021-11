Caso Selminho: Azeredo Lopes presta declarações em tribunal 

O ex-ministro da Defesa, Azeredo Lopes, vai ser ouvido esta quarta-feira à tarde, no segundo dia do julgamento do caso Selminho.

O antigo chefe de gabinete de Rui Moreira é uma das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, mas a forma demorada como decorreram os trabalhos adiou o depoimento.

A sessão foi toda ocupada a ouvir Pedro Neves de Sousa e a procuração assinada por Rui Moreira, em 2013, que conferiu poderes ao advogado para representar a autarquia no litigo com a Selminho, empresa imobiliária da família.

Em tribunal, Pedro Neves de Sousa disse que só soube da relação familiar de Rui Moreira com a imobiliária após o início das negociações, que culminaram com um acordo assinado em julho de 2014.

O presidente da autarquia do Porto está acusado de prevaricação, por favorecer a imobiliária da família (Selminho), da qual era sócio, em detrimento do município, no litígio judicial que opunha a autarquia à imobiliária, que pretendia construir um edifício de apartamentos num terreno na Calçada da Arrábida.

