Escola pública vai precisar de 34 mil novos professores na próxima década

A escola pública vai precisar de 34.000 novos professores na próxima década, segundo um estudo da Nova SBE, pedido pelo Ministério da Educação.

A diminuição de 15% no número de alunos não compensa os 40% de docentes que se aposentam.

O Governo garante que está a tomar medidas e vai criar uma task force para resolver horários por preencher. Para reforçar a atratividade da profissão entre outras medidas é proposta a vinculação direta em quadros de escola, bem como a revisão do modelo de estágios.

As cerca de 11.000 vinculações nos quadros, nos últimos 6 anos, contribuíram para mitigar a insuficiência de professores, mas a questão está longe de estar resolvida.

As eleições antecipadas travaram para já as negociações para a revisão do regime de concurso de professores.