Um professor condenado por abusar de alunas continuou a dar aulas em Vila Real. O Ministério da Educação só tomou conhecimento do caso pela comunicação social e já afastou o docente do contacto com alunos.

Toda a comunidade escolar do agrupamento onde o arguido estava a dar aulas desconhecia a condenação do professor a uma pena suspensa de 5 anos de prisão pelo Tribunal de Penafiel.

O caso remonta ao ano letivo de 2014/2015.

O Jornal de Notícias refere que duas alunas de 9 e 12 anos denunciaram o professor aos responsáveis da escola, mas só cinco anos depois é que foi formalizada a queixa. Ficou provado em julgamento que o homem abusou sexualmente das duas meninas na sala de aula.

