Câmara de Lisboa quer travar obras na linha do metro, Governo não apoia proposta

A Câmara de Lisboa aprovou esta quarta-feira uma proposta para travar as obras na linha circular do metro. O projeto foi apresentado pelo PCP e aprovado com votos a favor do Bloco de Esquerda e da coligação Novos Tempos, liderada pelo PSD e CDS.

O Partidos Socialista e o Livre votaram contra. No entanto, a decisão está agora nas mãos do Governo.

Em declarações à TSF, o ministro do Ambiente esclareceu que a obra está em curso e que, por isso, não será travada.



O Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, discorda do ministro e diz que a linha circular é irracional. Um modelo em forma de laço é a solução para o autarca da capital.