A A25 em Mangualde, no sentido Guarda-Viseu está cortada ao trânsito, desde as 08:14, devido ao despiste de um veículo pesado de mercadorias, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu.



De acordo com a mesma fonte, o despiste do "veículo pesado de transporte de bagaço de azeitona ocorreu ao quilómetro 113, no sentido Guarda-Viseu, na localidade de Freixiosa, Mangualde", no distrito de Viseu.



O alerta foi dado às 08:14 e no local estão seis viaturas e 12 operacionais dos Bombeiros Voluntários de Mangualde, da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Ascendi, empresa responsável pela via.



A A25, também identificada por Autoestrada das Beiras Litoral e Alta, liga Aveiro à fronteira de Vilar Formoso.