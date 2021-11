Falta de especialistas leva a nova visita da Ordem dos Médicos ao Hospital da Guarda

A falta de especialistas obrigou a nova visita da Ordem dos médicos ao Hospital da Guarda. Foram detetadas falhas na triagem do serviço de urgências.

Carlos Cortes, presidente da Ordem dos Médicos do Centro, situou o problema no excesso de tarefeiros que faltam sistematicamente, quando o serviço exige equipas do quadro que assegurem estabilidade e segurança.

Apesar de a Ordem dos Médicos dizer que a situação é grave, sublinha que a administração deu sinais positivos.

Em regime excepcional autorizado pela tutela, a Unidade Local de Saúde da Guarda contratou quatro novos especialistas e 12 médicos de medicina geral e familiar.