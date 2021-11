Jornal "O Mirante" comemora 34 anos

O nascimento do jornal "O Mirante" deve-se a Joaquim Emídio em novembro de 1987. O jornal começou a ser editado mensalmente, no concelho da Chamusca, com uma tiragem reduzida.

Face ao crescimento do jornal ficou associada a mudança para a capital do distrito, Santarém.

Atualmente, Joaquim Emídio, juntamente com a filha Joana, diretora executiva, e o filho Bernardo, coordenador editorial, levam avante esta empresa que, há mais de três décadas, aposta no jornalismo de proximidade e de contra poder.

O jornal "O Mirante" é trabalhado em papel e em formato online por 11 jornalistas.

De acordo com os dados da Marktest, o semanário conta com 5 milhões de visitantes únicos oriundos de países tão variados como o Brasil, a França, Suiça, Luxemburgo, Angola ou Reino Unido.

Para assinalar a efeméride, esta quinta-feira estarão nas bancas duas edições, o habitual jornal e uma edição especial com 64 páginas alusiva ao aniversário de "O Mirante".