Jornalistas vigiados pela PSP a mando de procuradora não vão a julgamento

Não vão a julgamento, por violação do segredo de justiça, os dois jornalistas que chegaram a ser vigiados pela PSP a mando de uma procuradora, sendo que o juiz Carlos Alexandre decide, também, que não há provas de que um coordenador da Polícia Judiciária lhes tenha passado informações - contudo, o Ministério Público vai recorrer da decisão.

O processo tem três arguidos: dois jornalistas acusados de violarem o segredo de justiça e um coordenador da Polícia Judiciária acusado de ter passado informações sobre os casos E-Toupeira, e-mails do Benfica e Operação Lex.

Analisada a prova, o juiz Carlos Alexandre entende que as notícias chegaram de modo não apurado ao conhecimento dos jornalistas e que é manifesto o interesse público dos factos sob investigação.

Na decisão instrutória, a que a SIC teve acesso, o juiz considera que não há provas suficientes para que o processo chegue a julgamento e decide ilibar o coordenador os três arguidos.

À SIC, os jornalistas dizem que a decisão instrutória é a vitória da liberdade de imprensa sobre alguma tirania do Ministério Público e que "é chocante que tenha de ser um juiz, em 2021, a ensinar aos procuradores o que são valores como a liberdade de expressão e de informação".

O caso tornou-se público no inicio do ano, depois de ter sido conhecida a ordem dada, em 2018, pela procuradora Andrea Marques, para que a PSP vigiasse os dois jornalistas, com o objetivo de chegar à fonte de informação das notícias.

Durante dois meses, a polícia vigiou e fotografou pelo menos um dos repórteres, a quem chegou a ser levantado o sigilo bancário.

