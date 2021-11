Planetário de Lisboa reabre com novo sistema que permite tirar "os pés da terra"

O Planetário da Marinha reabre hoje com novidades: há novos filmes e mais conteúdos sobre o espaço, mas também sobre a biodiversidade na Terra e os riscos a que está sujeita.

O Planetário, fechado para remodelação desde 17 de junho, reabre com um novo sistema de projeção que permite ao visitante tirar "os pés da terra" através de uma experiência de "realidade imersiva".

A programação conta já com dois filmes de Astronomia, um para crianças dos quatro aos 12 anos e outro para jovens e adultos, mantendo-se também disponíveis as sessões ao vivo com programas adaptados aos diferentes graus de ensino do primeiro ciclo ao secundário.

O Planetário foi inaugurado em 20 de julho de 1965.