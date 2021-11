Como estará Portugal em 2030? Portugueses não estão otimistas

Os portugueses não estão otimistas sobre como estará Portugal daqui a 19 anos, em 2030, conclui uma sondagem do ICS e do ISCTE para a SIC e Expresso.

O estudo quer saber quais as expectativas dos cidadãos para a sociedade que vamos ter em 2030 e conclui que mais de metade dos portugueses estão pessimistas em relação ao que aí vem: 40% moderadamente pessimistas, 13% muito pessimistas, ainda assim, há 44%, por norma os mais novos, mais instruídos e com mais rendimentos, que conseguem ver algum cor-de-rosa no horizonte.

As perspetivas voltam, porém, a escurecer quando as perguntas são sobre aspetos concretos do país que teremos daqui por oito anos: se cerca de um terço dos inquiridos admite que fique tudo na mesma, a maioria acredita que tudo vai piorar

Problemas ambientais, divisões políticas, desemprego e precariedade, tudo vai agravar-se para mais de metade dos inquiridos.