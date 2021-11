O primeiro-ministro, António Costa, diz que é essencial o reforço das medidas europeias de proteção social de forma a travar os populismos.

Declarações de António Costa, no Porto, no âmbito da Cimeira Ministerial da Agência Espacial Europeia.

No seu discurso, em que também defendeu a autonomia estratégica da União Europeia também no domínio do setor espacial, o líder do executivo sustentou que em todos os processos de transição, como os atuais ao nível do digital e do clima, "é fundamental garantir que os benefícios do progresso chegam a todos os cidadãos e que ninguém é deixado para trás".

"Foi aliás com esse mote que realizámos aqui no Porto, em maio passado, no quadro da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, a cimeira social. Uma cimeira que visou precisamente estabelecer um compromisso relativamente à implementação do pilar dos direitos sociais para que os processos de transição digital e energético sejam justos", apontou.

De acordo com o primeiro-ministro, no presente, "também em Portugal, não faltam exemplos de como os custos inevitáveis destas transições colocam a necessidade de proteção social para todos".

