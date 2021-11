Os trabalhadores dos CTT estão esta sexta-feira em greve por melhores salários e condições de trabalho e contra a degradação do serviço prestado à população, aproveitando para manifestar o seu descontentamento junto ao Ministério das Finanças, em Lisboa.

O sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e telecomunicações (SNTCT) e Federação dos Sindicatos dos Transportes e Comunicações (Fectrans), que convocaram a greve, acusam a administração da empresa de estar a destruir os CTT e prometeram lutar contra a deterioração do serviço postal, pelo aumento dos postos de trabalho, "fundamental para prestar um serviço de qualidade", pelo aumento dos salários e pela manutenção dos direitos.

Na terça-feira, o presidente executivo dos CTT, João Bento, considerou que a greve convocada nos Correios de Portugal tem "uma motivação exclusivamente política" e não terá "perturbações de natureza alguma" para os portugueses.

Esta greve "foi convocada vinda do nada, imediatamente a seguir a saber-se qual era o processo político em que iríamos entrar neste final do ano, princípio" de 2022, disse o gestor à Lusa à margem da sexta edição deste ano do CTT 'e-Commerce Day' [dia do comércio eletrónico], que decorreu no auditório do Polo Tecnológico de Lisboa (Lispolis).