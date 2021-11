Tribunal decreta bloqueio de 17 canais de Telegram por violação de direitos de autor

O Tribunal de Propriedade Intelectual de Lisboa decretou o bloqueio de 17 canais de Telegram por violação de direitos de autor, na sequência de providência cautelar interposta pela Visapress e Gedipe, foi divulgado esta sexta-feira.

A providência cautelar tinha sido colocada pela Visapress e Gedipe - Associação para a Gestão de Direitos de Autor, Produtores e Editores, na sequência dos 17 canais que se dedicam à partilha de conteúdios editoriais jornalísticos sem respeito pelos respetivos direitos de autor.

"Através do Telegram são, diariamente, reproduzidos e colocados à disposição do público ficheiros que contêm publicações periódicas e obras cinematográficas/audiovisuais, protegidas pelo direito de autor e conexos, o que resulta no enorme prejuízo para os autores das obras", refere a Visapress, em comunicado.