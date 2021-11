A SIC Notícias por dentro

Começámos a gravar por volta das 8:30 e só parámos já depois da meia-noite. Ao longo de cerca de 16 horas seguimos o ritmo da SIC Notícias.

Mostramos agora os bastidores de um canal de informação. Uma viagem pela redação, pelos estúdios, pela régie e pela maquilhagem, com direito a ouvir algumas histórias dos protagonistas.

A informação da SIC Notícias começa bem cedo. Ainda de madrugada já a equipa da Edição da Manhã está na redação. A antena é aberta todos os dias às 6:00. É o arranque da manhã informativa, com a atualidade e entrevistas diárias sobre os mais variados temas.

Entre o Jornal das Dez e o Jornal das Duas a informação é atualizada ao minuto. São mais de quatro horas de notícias com garantia de rigor e diversidade. Por volta das 11:00 há espaço para o Opinião Pública.

O acompanhamento ao minuto da atualidade continua com a Edição da Tarde. Das 15:00 às 20:00. Logo a seguir, chega a Edição da Noite a dar especial destaque à análise e ao debate dos temas que marcaram o dia.

O debate de ideias é diário e constante, com vários programas e rubricas que podem ser acompanhados na antena e no site da SIC Notícias.

A Jornalista Rosa de Oliveira Pinto faz uma visita guiada à SIC Notícias.

Aliada ao rigor da informação da SIC Notícias, está também a boa disposição, porque é possível falar de assuntos sérios de uma forma mais descontraída. As mais recentes estreias são prova disso.

A semana começa com Malditas Segundas-Feiras. Um espaço de debate sobre a atualidade com Maria João Marques, economista e colunista, Aline Hall de Beuvink, professora de História da Arte e ex-deputada municipal em Lisboa, e Manuel Moreira, ator. Na Edição da Manhã, às 9:00.

Também no início da semana, os humoristas Manuel Cardoso, Cátia Domingues, Guilherme Fonseca e Cláudio Almeida expõem um caso atual e aplicam a sua sentença. Tudo em 5 minutos. No Jornal da Meia-Noite, de segunda a quinta-feira.

Antes do fim de semana, Pedro Boucherie Mendes, Ricardo Dias Felner, jornalista, e Cristina Rodrigues, deputada independente, são os protagonistas de um espaço para a análise da atualidade com sugestões de fim de semana. Todas as sextas, a partir das 9:00, na Edição da Manhã.

A SIC Notícias está também no Facebook, no Instagram, no Linkedin, no Telegram e já chegou ao Tik Tok. Tenham Noção que todas as semanas o Rodrigo Guedes de Carvalho tem uma mensagem sobre a Língua Portuguesa. A rubrica tem como objetivo explicar os maiores erros em que não convém tropeçar. Cada episódio debruça-se sobre um tema ou erro de português específico.

40 imagens dos bastidores da SIC Notícias

Fotógrafos: Rui Valido, João Catarino e Salvador Colaço