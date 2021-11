Comerciantes do mercado do Bolhão recebem chaves para lojas do exterior

Os comerciantes do Bolhão, no Porto, já começaram a receber as chaves das lojas do exterior do mercado. Os trabalhos de reabilitação do edifício começaram em 2018 e estão agora a entrar na fase final. No entanto, só deverá abrir depois do verão de 2022.

Dos 40 comerciantes que tinham loja aberta no exterior do Bolhão, resistiram 26. São os chamados inquilinos históricos. Destes, pelo menos 10 fizeram como António Sousa – proprietário da centenária Casa Hortícola - e suspenderam a atividade. Seis optaram por ficar temporariamente em outras lojas.

A fachada do Bolhão já é visível para quem passa na baixa do Porto. Tem um uma cor diferente – a original – que lembra o granito exposto ao sol.

Enquanto os inquilinos do lado de fora vão começando a arrumar a casa, os 64 comerciantes do mercado no interior têm de aguardar até o segundo semestre do próximo ano. É nessa altura que está previsto o regresso do público ao histórico mercado do Bolhão.