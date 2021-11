O relatório de sinistralidade rodoviária, publicado em agosto, dava conta de mais de 17.600 acidentes, neste ano, com o registo de 242 vitimas mortais.

Houve menos 14 mortes que no mesmo período de 2020. São ainda assim dados que preocupam o presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, Rui Ribeiro.

No Porto, para assinalar o dia, foi feito um memorial às vidas perdidas nas estradas portuguesas. A organização considera importante lembrar que as vítimas não só as pessoas que morrem nas estradas, mas também os feridos incapacitados devido excesso velocidade.

O excesso de velocidade continua a ser apontado como a principal causa dos acidentes. Por isso o dia ficou marcado pelo lançamento de uma petição

para reduzir a velocidade para 30 quilómetros por hora nos centros urbanos.