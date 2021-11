Os seis quilómetros de corredores de madeira permitem andar e até pedalar quase ao nível da água da lagoa. Os passadiços da Barrinha de Esmoriz são planos e fáceis, muito do agrado de quem prefere estar ao ar livre.

Depois de despoluído e limpo, este sítio de biodiversidade regenerou-se e abriu-se à fruição.

O projeto de 4 milhões de euros foi concretizado pela atual autarquia no âmbito do programa Polis Ria de Aveiro, com fundos estatais e da União Europeia.