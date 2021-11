Dois homens resgatados do mar na Madeira

Dois homens foram, esta segunda-feira, resgatados do mar, em frente ao cais da Ponta do Sol, na zona oeste da Madeira, pela Estação de Salva-Vidas do Funchal, informa a autoridade marítima regional.

A nota distribuída pela capitania do Funchal refere que os dois homens são de nacionalidade romena e portuguesa e "estavam em dificuldades na água", tendo o alerta sido dado por um popular, cerca das 15:50.

O Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal ativou uma embarcação da Estação de Salva-Vidas, tendo os operacionais retirado as pessoas da água.

Os dois homens foram depois transportados para o porto de abrigo da Ribeira Brava, assistidos pelos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e depois levados para o centro de saúde desta localidade.

"O comando local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência", conclui a informação.

