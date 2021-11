Lista dos médicos de família com vaga disponível na internet em dezembro

A partir de dezembro, vão estar disponíveis na internet quais os centros de saúde onde há vagas nas listas dos médicos de família, avança hoje o Jornal de Notícias.

Esta base de dados será útil para quem, por exemplo, mudou de residência e quer saber qual o centro de saúde onde pode ser atendido.

Com a falta de médicos de família e como as unidades no limite, têm sido muitos os constrangimentos nomeadamente nas inscrições ou na mudança de centro de saúde.

