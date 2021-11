Os cartões do cidadão e os passaportes caducados durante a pandemia só são válidos até ao final do ano. Por isso, as lojas do cidadão vão manter-se com horários alargados até fevereiro.

No país, vão existir nove locais com horário alargado de 27 de novembro a 28 de fevereiro. Durante a semana, vão funcionar das 08:00 horas às 20:00 horas e ao fim de semana das 08:00 horas às 15:00 horas.

O objetivo é aumentar o número de atendimentos no início e no final do dia para permitir conciliar os horários de trababalho da maioria dos portugueses.

Jornalista: Diogo Martins