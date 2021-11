Do desinvestimento à falta de autonomia: o que se está a passar no SNS?

Médicos e administradores hospitalares queixam-se de desinvestimento no Serviço Nacional de Saúde (SNS), ao contrário do que acontece no setor privado. Consideram que é preciso dar reconhecimento aos profissionais de saúde e desenvolver a autonomia dos hospitais

Xavier Barreto, diretor do Centro de Ambulatório do Hospital de São João e membro da direção da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, denuncia o “desinvestimento político” de “vários Governo” em relação ao SNS e lembra que os hospitais “não têm autonomia”.

“Os hospitais não têm autonomia para tomarem decisões de investimento, sobre condições de trabalho, sobre equipamentos a comprar. Da mesma forma que não têm autonomia para decidir sobre a contratação de profissionais. Todas estas decisões têm de passar pelo Ministério da tutela e depois pelo Ministério das Finanças e, frequentemente, são barradas. Os hospitais têm a sua autonomia limitada para responder a estas questões”, explica em entrevista à Edição da Tarde da SIC Notícias.

Também Pedro Azevedo, médico internista, critica a forma como se continua a gerir o serviço público de saúde.

“Hoje em dia é gritante nós olharmos para o sistema privado de saúde e vermos, muitas vezes, que tem recursos tecnológicos mais avançados que o SNS e isso é preocupante. Existe aqui um conjunto de situações que resultam de um progressivo desinvestimento”, afirma.

O internista critica ainda as “promessas sucessivas” que têm vindo a ser feitas sobre as carreiras dos médicos no SNS e que "têm saído goradas". Sublinha que o privado tem “outros tipos de reconhecimentos e mais-valias, que não passam exclusivamente pela questão remuneratória".

