Enfermeiros "estão a fazer 70 horas por semana", denuncia bastonária

A bastonária dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, queixa-se do excesso de horas extraordinárias a que os profissionais são submetidos.

"Trinta e cinco horas por semanas é o que está no papel. Neste momento, estão a fazer 70 ou mais horas. Os enfermeiros são os recordistas das horas extraordinárias em 2020 e 2021", afirma.

Ordem recebeu quase 2 mil pedidos de escusa de responsabilidade desde setembro

A Ordem dos Enfermeiros recebeu, desde setembro, quase dois mil pedidos de escusa de responsabilidade, 332 destes do centro do país, com os enfermeiros a referir que não possuem condições para tratar os doentes.

Desde setembro, foram quase 2 mil pedidos de escusa de responsabilidade em todo o país.

É uma salvaguarda para os enfermeiros, que dizem não ter condições para exercer a profissão.

A ordem volta a pedir a contratação de mais profissionais, de forma a salvaguardar os cuidados aos doentes, em regime de exceção, para que esta lacuna do Serviço Nacional de Saúde seja resolvida o mais urgentemente possível.

