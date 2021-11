400 apoiantes aprovaram o programa do Bloco de Esquerda

O Encontro Nacional do Bloco de Esquerda decorreu este sábado, onde foi aprovado o programa para as próximas eleições.

Catarina Martins diz que a única hipótese de travar a derrapagem do país para o que chama de pântano político é um reforço da Esquerda nas próximas eleições legislativas.

Preocupada com o futuro, a coordenadora do BE duvida das intenções de António Costa.

Catarina Martins apresentou o programa que o partido vai levar às eleições legislativas. O plano passa também por modernizar o sistema de proteção social dos mais velhos pelo combate à emergência climática.

No Encontro Nacional do Bloco de Esquerda, a coordenadora do partido aproveitou ainda para anunciar a proposta de criação de um Serviço Nacional de Cuidados Sociais que inclui lares, creches e apoio domiciliário.

