Alberto João Jardim já votou e afirmou que as eleições internas surgiram num momento inoportuno e que o partido deve começar a pensar num plano B.

“Embate inoportuno. Estou convencido que seja qual for o resultado das eleições o partido está partido. Acho que António Costa vai agradecer aos que quiserem as eleições neste momento. O partido está partido, vamos ter que pensar no plano B” disse este sábado.