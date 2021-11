Hoje no JN

As Festas do Povo de Campo Maior estão a um passo de ser reconhecidas como Património Cultural Imaterial da Humanidade, o que deverá acontecer na reunião da Unesco a meio de dezembro em Paris.

Pelo modelo organizativo assente no voluntariado, em cabeças de rua, pela dimensão, mas, principalmente, devido às ornamentações e flores de papel são consideradas únicas no mundo.

"Olhai as flores do campo" É a Reportagem Especial do Jornal da Noite.

