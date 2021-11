Críticos da direção do BE abandonam Mesa Nacional

Os críticos da direção do Bloco de Esquerda abandonaram a Mesa Nacional em protesto com a escolha da cabeça de lista pelo círculo de Santarém.

Os críticos da direção de Catarina Martins abandonaram a reunião do partido com acusações de que a proposta das listas do partido à Assembleia da República está "viciada de ilegalidade".

Em causa está a escolha da cabeça de lista que o Bloco de Esquerda vai apresentar pelo círculo de Santarém, distrito onde o partido tem conseguido eleger um deputado.

A coordenadora dos bloquistas desvaloriza a situação e diz que, ainda assim, se manteve 70% da Mesa Nacional.

Quanto às principais propostas do partido para as próximas eleições, em 2022, Catarina Martins diz que o principal pilar passa pelos serviços públicos, com destaque para o Serviço Nacional de Saúde e para as escolas públicas.

Para a corrida às legislativas, o Bloco de Esquerda propõe ainda aumentos salariais e uma especial atenção para o clima.

Mas Catarina Martins não se fica apenas pelas propostas e ainda teve tempo para dirigir umas palavras o PS, acusando os socialistas de falta de clareza.

A coordenadora do partido anuncia ainda a proposta de criação de um Serviço Nacional de Cuidados Sociais, onde quer incluir lares, creches e apoio domiciliário.

