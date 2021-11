Jéronimo de Sousa: "Cultura tem vivido dias ainda mais difíceis"

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, afirmou este domingo que a cultura "não é, nem pode ser, descartável" e que o partido, à semelhança dos últimos 100 anos, vai continuar a lutar pela "democracia cultural" independentemente das circunstâncias.

O secretário-geral do partido, recebido esta tarde em aplausos pelos militantes comunistas no Teatro Rivoli, salientou que, nos últimos 100 anos, "o regime democrático mudou muito a face cultural do país", nomeadamente ao nível das condições de acesso e fruição, expectativas, reivindicações e práticas culturais.

