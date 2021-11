Mais de 700 toneladas recolhidas no primeiro dia de campanha do Banco Alimentar

O Banco Alimentar contra a Fome recolheu mais de 700 toneladas de alimentos no primeiro dia da campanha nacional que decorre este fim de semana, após dois anos de interrupção devido à pandemia de covid-19.

Ainda sem ter números definitivos, a presidente do Banco Alimentar contra a Fome, Isabel Jonet, disse à Lusa que até às 23:00 de sábado tinham sido pesadas 720 toneladas de alimentos, o que corresponde a menos cerca de 90 toneladas face ao registado no mesmo período, em novembro de 2019, quando decorreu a anterior campanha presencial.

"Não é nada de estranhar, porque estamos em menos supermercados e ainda temos muitas doações aqui no pátio para pesar", disse Isabel Jonet.

A presidente do Banco Alimentar destaca a presença de muitos voluntários e a solidariedade mais uma vez manifestada pelos portugueses.

"É incrível ver a quantidade de alimentos que estão aqui doados e que apesar deste tempo difícil ou se calhar, sobretudo, por causa deste tempo difícil, em que todos nós conhecemos famílias que estão em situações mais desesperadas, que os portugueses responsam presente à campanha do Banco Alimentar", sublinhou.

A campanha do Banco Alimentar contra a Fome prossegue este domingo em cerca de 1.200 estabelecimentos comerciais, de Norte a Sul do país, com cerca de 20 mil voluntários.

Como pode ajudar

Quem quiser contribuir pode aceitar um saco do Banco Alimentar, e durante as compras escolher produtos, de preferência não perecíveis, como conservas, azeite, açúcar, farinha e massas, para doar.

Em alternativa, pode comprar vales de produtos que estarão disponíveis nas caixas das lojas até 05 de dezembro. A campanha prolonga-se até 05 de dezembro no 'site' www.alimentestaideia.pt.

Os 21 bancos alimentares existentes distribuirão depois os alimentos localmente, também com recurso a voluntários.

Para onde seguem os alimentos?

De acordo com a instituição, no ano passado os bancos alimentares distribuíram 29.939 toneladas de alimentos, com um valor estimado em 41,9 milhões de euros.

Os bens foram entregues a 2.700 instituições e entidades e contribuíram para a alimentação de 450.000 pessoas.

As campanhas de recolha de alimentos realizam-se duas vezes por ano.

Desde 2019 que o Banco Alimentar não fazia campanhas presenciais devido à pandemia de covid-19, no entanto, mantiveram-se em vigor os donativos por vales ou através da plataforma "Alimente esta ideia".

