Uma pessoa morreu e seis ficaram feridas no domingo após um acidente rodoviário, que envolveu três veículos ligeiros, no IP3, perto de Santa Comba Dão.

A vítima mortal, com cerca de 30 anos, era o condutor de um dos veículos mais afetados pelo acidente.

A via esteve cortada nos dois sentidos, entre o nó de Santa Comba Dão e o nó de Treixedo, durante várias horas.

A GNR de Viseu esteve no local a recolher indícios que possam ajudar a determinar as causas do acidente.