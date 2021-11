A idade da reforma vai recuar, pela primeira vez, num valor de três meses, para os 66 anos e quatro meses em 2023, sendo o reflexo do aumento da mortalidade em consequência da pandemia de covid-19.

66 anos e seis meses: é a idade atual de acesso à reforma. No próximo ano, sobe um mês, mas em 2023 vai recuar.

Com o agravamento da mortalidade causada pela pandemia, a esperança média de vida diminuiu.

Com isso, os portugueses vão chegar mais cedo à reforma, ou seja, quando tiverem 66 anos e quatro meses. Assim, será preciso trabalhar menos dois meses do que este ano e menos três meses do que em 2022.

Os dados publicados pelo Instituto Nacional de Estatística mostram que a esperança média de vida em Portugal aos 65 anos terá diminuído.

No período entre 2019 e 2021, os portugueses viveram menos quatro meses do que no mesmo período entre 2018 e 2020.

Esta redução deve-se ao aumento do número de mortes por covid-19 nos últimos dois anos, diz o INE.

Em consequência da descida, os cálculos do Jornal Expresso dizem que a idade legal da reforma desce assim para os 66 anos e quatro meses em 2023.

Até 2013, a idade da reforma estava nos 65 anos, mas, um ano depois, aumentou para 66 anos, passando depois a ser atualizada de acordo com os ganhos da esperança média de vida aos 65 anos.