Marcelo regressa de Angola e garante que vai manter agenda nos próximos dias

O Presidente da República chegou esta segunda-feira de Angola, onde participou na Bienal de Luanda.

Na chegada a Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa disse que a viagem "preenchia todos os requisitos sanitários" e reiterou que vai manter a agenda nos próximos dias.

Durante dois dias, a agenda de Marcelo Rebelo de Sousa em Angola foi preenchida por visitas e encontros.

No primeiro dia, o chefe de Estado português esteve com o homólogo angolano, João Lourenço, no início da 2.ª edição da Bienal de Luanda - "Fórum Pan-Africano para a Cultura de Paz".

Ainda no sábado, visitou o Centro de Vacinação Paz Flor, em Luanda, onde assistiu à vacinação de alguns populares.

No domingo de manhã, assistiu à missa de Domingo, na Igreja da Sangrada Família, e esteve à conversa com o arcebispo Dom Alexandre de Nascimento.

O dia foi depois dedicado à Cultura. Fez uma paragem na embaixada portuguesa em Luanda para conhecer a exposição "BOANDA - Cruzamentos artísticos entre Portugal e Angola 2020/2021" e visitou a Livraria Kiela do escritor angolano Ondjaki, onde as típicas "selfies" não foram deixadas de parte.