Morreu o primeiro presidente de Câmara eleito em Setúbal após a revolução de 1974

O primeiro presidente eleito da Câmara de Setúbal após a revolução de abril de 1974, Francisco Leonel Rodrigues Lobo, morreu no sábado no Barreiro, aos 90 anos, disse esta segunda-feira à agência Lusa fonte do PCP.Natural do Barreiro, no distrito de Setúbal.

Francisco Lobo foi o primeiro presidente eleito para a Câmara Municipal de Setúbal, nas listas da APU - Aliança Povo Unido, tendo exercido o cargo entre 1979 e 1985. Membro do Partido Comunista Português, Francisco Lobo foi agraciado com a Medalha de Honra do município de Setúbal na classe Paz e Liberdade em 2004.

O corpo de Francisco Lobo vai estar na Capela do Rosário, no Barreiro, a partir das 17:45 de terça-feira, e o corpo será cremado às 11:00 de quarta-feira, em Setúbal.