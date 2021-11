Agricultores pedem apoios face ao aumento do preço dos combustíveis e da escassez de produtos

O aumento do preço dos combustíveis e a escassez de produtos estão a provocar um aumento dos custos de produção na agricultura, com os agricultores apreensivos e a pedirem apoios para minimizar as consequências, que já provocam o aumento dos preços para o consumidor.

A escassez na oferta de produtos está a provocar um aumento de preços que deixa os agricultores apreensivos.

Os exemplos do aumento dos preços estendem-se praticamente a todos os fatores de produção na agricultura.

Também os combustíveis fazem disparar os custos de produção: o preço do gasóleo agrícola sofreu um agravamento de 44% entre outubro de 2020 e outubro deste ano.

Todos estes aumentos põem em causa a sustentabilidade económica das explorações agrícolas e pecuárias em todo o país e vão ter como consequência a subida dos preços para o consumidor.

Os agricultores olham para os custos do próximo ano ainda com mais receio e pedem medidas de apoio ao setor para minimizar esta escalada de preços.

