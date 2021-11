Festas Nicolinas em Guimarães: pandemia condicionou, mas não matou tradição estudantil

A Proteção Civil interditou o tradicional cortejo da Festa do Pinheiro em Guimarães devido à pandemia, mas as restrições não demoveram a população de encher as ruas do centro da cidade, no arranque das Festas Nicolinas.

O rufo dos bombos e das caixas marca o ritmo da Festa do Pinheiro. Ouvem-se por todo o centro de Guimarães, como em todos os anos, como em todas as noites de 29 de novembro, a data que marca o arranque das tradicionais festas.

Desta vez com uma grande diferença: não houve o tradicional cortejo que leva o pinheiro nicolino pelas ruas da cidade. A Proteção Civil interditou a realização do cortejo devido ao contexto de pandemia.

O pinheiro foi erguido, mas logo de manhã para evitar ajuntamentos. Nem por isso deixou de haver festa espontânea no centro da cidade pela noite fora. Locais emblemáticos como o Largo da Oliveira ou a Praça de São Tiago encheram-se de vimaranenses e visitantes.