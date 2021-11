O jornal Expresso continua a ser a publicação mais vendida em Portugal, tendo liderado a circulação paga entre todos os jornais e revistas.

Nos primeiro 9 meses deste ano, apresentou uma circulação paga de quase 103.000 exemplares, sendo a única acima dos 100.000 exemplares, em Portugal.

O jornal Expresso continua a marcar a diferença com factos, exclusivos, opiniões e conta com importantes suplementos e guias que oferece todas as semanas.