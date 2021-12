Tiroteio em zona industrial do Seixal faz um ferido

Um tiroteio ocorrido esta quarta-feira no exterior de um armazém em Corroios, no Seixal, fez um ferido, que foi transportado para as urgências do Hospital Garcia de Orta, disse à agência Lusa fonte da Direção Nacional da PSP.

Segundo a mesma fonte, a PSP recebeu um alerta, pelas 10:00, de uma troca de tiros no exterior de um armazém na zona industrial de Santa Marta.

"No local, os polícias recolheram munições e vestígios de sangue", referiu a fonte da PSP, acrescentando que desta ocorrência resultou um ferido com uma bala que deu entrada nas urgências do Hospital Garcia de Orta, em Almada, mas que não corre risco de vida.

A investigação deste tiroteio ficou a cargo da Polícia Judiciária.