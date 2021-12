As sugestões ecológicas para a época natalícia

A época natalícia corresponde a um impacto significativo no meio ambiente, quer seja na compra da árvore de Natal ou na compra das decorações.

Os consumidores que tendem a comprar pinheiros todos os anos, podem adquirir árvores de Natal em segunda mão, com materiais reaproveitados de forma a diminuir a pegada ecológica.

Os pinheiros de plástico são produzidos na China a cerca de 10.000 quilómetros de Portugal. O transporte até Portugal acarreta uma grande pegada de carbono, porque ainda são utilizados, na grande maioria, combustíveis fósseis.

A área florestal em Portugal é superior a 3 milhões de hectares, isto é, um terço do território nacional é floresta. Cada pessoa pode entrar em contacto com a autarquia e perceber se vão ser realizadas poda ornamentais para aproveitar parte de árvores ou até árvores inteiras.

Uma das alterantivas podia ser comprar um pinheiro bombeiro, que contribui para a aquisição de material profissional para os bombeiros voluntários portugueses.

As decorações também resultam num grande impacto ecológico. Nesta altura do ano, as estimativas apontam para um aumento de cerca de 7% no consumo de energia no final do mês.

As luzes LED e a utilização de temporizadores são opções mais agradáveis para a carteira e para o ambiente.

SAIBA MAIS