Divulgada a Comissão que vai investigar abusos sexuais de menores na Igreja Católica Portuguesa

Foi divulgada a Comissão que vai investigar os abusos sexuais de menores na Igreja Católica Portuguesa: o juiz conselheiro, Laborinho Lúcio, e o psiquiatra, Daniel Sampaio, estão entre os cinco novos nomes indicados. O coordenador deste estudo, Pedro Strecht, apela a todos os que tenham sido abusados a denunciarem o que aconteceu.

"Dar voz ao silêncio" para conhecer o passado e planear o futuro: é este o lema desta Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais na Igreja Católica Portuguesa.

Sob a coordenação do pedopsiquiatra Pedro Strecht integram a Comissão o psiquiatra Daniel Sampaio, o antigo ministro da Justiça, Álvaro Laborinho Lúcio, a socióloga Ana Nunes de Almeida, a assistente social Filipa Tavares e a cineasta Catarina Vasconcelos.

Um trabalho de estudo e de investigação que vai decorrer ao longo do próximo ano.

O financiamento vai ser assegurado pela Conferência Episcopal Portuguesa, com a garantia de isenção, independência e permissão da consulta dos arquivos da própria igreja.

Portugal segue outros países europeus que avançaram com comissões.

A Polícia Judiciária explica que os abusos sexuais na Igreja Católica chegam através das vítimas, mas descarta eventuais tentativas de silenciamento.

As vítimas vão poder fazer as denuncias por telefone, e-mail ou site, mas os contactos e os métodos do estudo e da investigação só serão divulgados em Janeiro.

Quanto aos resultados, a Comissão prevê um relatório no final de 2022.

