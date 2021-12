Enfermeiros são os profissionais de saúde que mais horas extra fizeram desde o início do ano

O Serviço Nacional de Saúde já gastou, desde o início do ano, mais de 400 milhões de euros em horas extra e em prestações de serviço. Só assim, em plena pandemia, foi possível completar escalas de urgência ou dar resposta nos centros de saúde aos milhares de utentes sem médico de família.

A incidência maior recai sobre os enfermeiros, que prolongaram o horário de trabalho em cinco milhões de horas a mais. Na classe médica, o valor foi mais de quatro milhões de horas e se forem considerados outros profissionais do setor da saúde, o número chega quase aos 17 milhões de horas extras de janeiro até ao final do mês de setembro.

Os dados são da Administração Central do Sistema de Saúde e foram divulgados pelo jornal Público.

Este excesso de horas extraordinárias pode, também, interferir na qualidade da prestação do serviço, isto numa classe que já trabalha por turnos que, por si, reduz a capacidade de atenção e interfere na prestação dos cuidados. No entanto, é um número que não surpreende a Bastonária dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco.

O Sindicato Independente dos Médicos acusa a Ministra da Saúde de não reconhecer que existe este problema. No entender do SIM, um problema de proporções absurdas cuja resolução terá que passar pela fixação de mais médicos no SNS através de melhores condições salariais e de trabalho.

SAIBA MAIS: