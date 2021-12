Processo Casa Pia: Carlos Cruz queria pena revista e novo julgamento

O Supremo Tribunal de Justiça rejeitou repetir o julgamento do processo Casa Pia, pedido apresentado defesa de Carlos Cruz. O antigo apresentador de televisão queria também a revisão da pena de seis anos de prisão, depois do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos ter condenado o Estado português.

Carlos Cruz, agora com 79 anos, foi condenado a seis anos de prisão por abusos sexuais a menores da Casa Pia. Cumpriu dois terços da pena, no Estabelecimento Prisional da Carregueira, no concelho de Sintra, e saiu em liberdade condicional em julho de 2016, garantindo que iria continuar a lutar por justiça, até que fosse reconhecida a sua inocência.