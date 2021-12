As tradicionais festas do Espírito Santo no triângulo açoriano

As festividades do Espírito Santo são um momento de grande celebração nos Açores, onde se preza a comunhão e convivência entre as populações. O “Portugal à Vista” dá a conhecer "Vidas e Triângulos", um documentário de Teresa Conceição, Joel Santos e Magali Tarouca.

O desfile do divino Espírito Santo está me marcha. O cortejo que se vê passar é diferente do tradicional: é mais pequeno, devido à pandemia.

No “Portugal à Vista” deste domingo, saltamos de ilha em ilha para lhe apresentar o triângulo açoriano.