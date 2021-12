Carros onde viajam governantes apanhados em excesso de velocidade

O excesso de velocidade parece ser uma regra quando os membros do Governo vão no banco de trás dos veículos. A equipa da SIC fez-se à estrada para ver como os governantes se comportam nas deslocações e encontrou quem circulasse a mais de 200 km/h.

Entre Oliveira do Hospital e o porto de Leixões, o ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, segue com pressa: vai a quase 200km/h no IC6, pisa duplo traço contínuo e continua a ultrapassar. Só quando o carro da frente estorva é que é assinalada a marcha de urgência.

Pedro Nuno Santos saiu do pavilhão dos bombeiros de Oliveira de Hospital com mais do que tempo para fazer a viagem em pouco mais de duas horas, mas parou para almoçar durante mais de 01:10. O trabalho do ministro era inaugurar um guindaste em Matosinhos, às 16:00.

Quem já tinha sido apanhado em excesso de velocidade foi o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes. Deixou uma promessa, mas, passado algum tempo, a SIC encontrou o ministro no trajeto entre Alcoutim e Lisboa, na A2, a circular entre os 150 e os 160km/h.

Também Eduardo Cabrita foi filmado pela SIC em excesso de velocidade, na A1, quando regressava a Lisboa depois de uma deslocação oficial a Torres Novas. Descontente por estar a ser filmado, a PSP identificou a equipa da SIC.

O secretário de Estado da Energia, João Galamba foi também visto a circular a mais de 200km/h, numa viagem para uma inauguração em Alcoutim.

O excesso de velocidade tem pouca censura social e António Costa até chegou a ser elogiado, durante a campanha eleitoral, de fazer 280km em duas horas.