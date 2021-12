Legislativas: João Ferreira em 10.º nas listas da CDU pelo círculo de Lisboa

A lista da CDU às eleições legislativas por Lisboa, encabeçada pelo secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, volta a apostar em Alma Rivera, Duarte Alves e Mariana Silva (PEV), colocando João Ferreira em 10.º lugar, foi hoje anunciado.

O mandatário será o antigo líder parlamentar e ex-autarca em Loures, Bernardino Soares, divulgaram igualmente, em comunicado.

Nos quatro primeiros lugares eleitos há quatro anos, a ordenação da lista é a mesma, depois de Jerónimo de Sousa surge em segundo lugar Alma Rivera, em terceiro Duarte Alves e em quarto a ecologista Mariana Silva.

Alma Rivera, de 30 anos, jurista, é membro do Comité Central do PCP e estreou-se no parlamento na atual legislatura, onde foi coordenadora do grupo parlamentar na comissão de Ambiente, Energia e Ordenamento do Território e na comissão Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia da doença COVID-19 e do processo de recuperação económica e social.

Deputado desde a legislatura passada, após a saída da Assembleia da República de Miguel Tiago, Duarte Alves, também de 30 anos, é economista e tem integrado a comissão de Orçamento e Finanças e a comissão de Economia.

Em quinto lugar, a CDU candidata Cristina Cruzeiro, investigadora de pós-doutoramento, em sexto o antigo deputado Miguel Tiago, em sétimo João Geraldes, técnico superior da administração local e membro da Associação Intervenção Democrática (ID), seguindo-se depois Cristina Torres, dirigente sindical e assistente administrativa na Câmara Municipal de Loures, e José Manuel Oliveira, sindicalista e eletricista na CP.

Só em 10.º lugar se encontra João Ferreira, vereador na Câmara Municipal de Lisboa, antigo eurodeputado e candidato às eleições presidenciais de 2021, membro da Comissão Política do Comité Central do PCP.

Em 11.º lugar a CDU candidata a independente Deolinda Machado, de 65 anos, professora aposentada, dirigente da Liga Operária Católica, que integrou o secretariado e comissão executiva do Conselho Nacional da CGTP-IN.

A lista da CDU inclui também Gonçalo Paixão, técnico de redes e sistemas de segurança, Margarida Botelho, do Secretariado do Comité Central do PCP, Isabel Quintas, técnica da Segurança Social aposentada, Ricardo Costa, operário, e Inês Fernandes, jurista.