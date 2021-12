Pedro Oliveira dirigiu a revista Exame Informática durante 17 anos e, atualmente, desempenhava funções de diretor de parcerias e Novos Negócios e head of digital da Trust in News. Foi também o autor e apresentador do programa semanal Exame Informática TV, na SIC Notícias.

Pedro Oliveira foi diretor da revista Stuff entre 2006 e 2012 e da VISÃO Link em 2008. Nos anos 90, passou pela Rádio Nova Antena.