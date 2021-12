Presidente destaca "desempenho" do gestor Almerindo Marques

O Presidente da República recordou, esta sexta-feira, Almerindo Marques, o gestor, antigo deputado e secretário de Estado do I Governo Constitucional de Mário Soares, que morreu esta semana, aos 81 anos.

"Acima de tudo um gestor financeiro, foi no seu desempenho na recuperação da RTP que se tornaram mais públicas as suas grandes capacidades e competências", começa por destacar Marcelo Rebelo de Sousa, numa nota de pesar publicada esta sexta-feira no site da Presidência da República.

Antes, acrescenta o chefe de Estado, "Almerindo Marques exercera as mais relevantes funções na gestão do setor financeiro, em diversos bancos, para além das funções governativas e parlamentares que também exerceu".

"Neste momento de despedida, o Presidente da República apresenta sentidas condolências à sua Família e amigos", termina.

Almerindo Marques foi deputado pelo Partido Socialista (PS) eleito pelo círculo de Leiria, entre 1983 e 1985, secretário de Estado da Administração Escolar do I Governo Constitucional de Mário Soares, e ocupou cargos em vários bancos, entre os quais a Caixa Geral de Depósitos (CGD).

Em 2002 foi nomeado presidente do Grupo Rádio e Televisão de Portugal (RTP), cargo que ocupou durante cerca de cinco anos até assumir a presidência da Estradas de Portugal (hoje Infraestruturas de Portugal), em 2007, a convite do governo de José Sócrates. Quatro anos depois demitiu-se alegando incompatibilidades com a gestão financeira do executivo.

Daí seguiu para a administração da empresa de construção Opway, que pertencia ao Grupo Espírito Santo, tendo saído no final de 2016 por motivos de saúde. Morreu dia 1 de dezembro, aos 81 anos.