Processo Casa Pia: "Isto não é o fim de linha, é o começo de uma nova luta"

O advogado de Carlos Cruz no processo Casa Pia, Ricardo Sá Fernandes, refere que o Supremo Tribunal de Justiça não respeitou o acórdão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, que obrigaria à reabertura de um novo julgamento por violação do direito a um processo equitativo.

"Isto não é o fim de linha, é o começo de uma nova luta": assim começa o advogado de Carlos Cruz.

Continua por explicar que o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos (TEDH) condenou o Estado Português à abertura de um novo julgamento, por violação do Tribunal da Relação em ouvir as novas provas existentes no processo.

Como alega Ricardo Sá Fernandes, de acordo com o art. 6.º da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, a Relação foi acusada pelo TEDH de violar o direito a um processo devido a Carlos Cruz.

Desta forma, o advogado diz que o Supremo Tribunal de Justiça, "com base neste acórdão vinculativo", deveria ordenar novo julgamento, o que não aconteceu.

"Não nos conformamos com isto, estamos desolados e revoltados com esta decisão", aponta.

