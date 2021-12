Francisca Van Dunem substitui Eduardo Cabrita à frente do MAI

Francisca Van Dunem assume hoje a pasta que era de Eduardo Cabrita no Governo. A demissão do ministro da Administração Interna foi anunciada depois de conhecido o despacho de acusação do Ministério Público sobre o acidente na A6 que matou um trabalhador que fazia obras de reparação na via. António Costa disse esta manhã que é uma escolha natural, mas transitória.

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa aceitou esta sexta-feira as propostas do primeiro-ministro para a exoneração do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, e para a sua substituição pela ministra da Justiça.

Francisca Van Dunem vai assim acumular as duas pastas após a demissão de Eduarda Cabrita.

A tomada de posse acontece a partir das 15h00 na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém.

Ao jornal Público, Van Dunem disse que não fará parte do próximo Governo se o Partido Socialista (PS) ganhar as eleições e António Costa assumir a função de primeiro-ministro.

"Eu já estava neste Governo até final da Presidência portuguesa da União Europeia, era a combinação que tínhamos. Porque era suposto que houvesse uma remodelação a seguir", afirmou ao jornal.

A presidência portuguesa do Conselho da União Europeia decorreu entre 01 de janeiro e 30 de junho. Estas declarações da ministra da Justiça contrariam afirmações do primeiro-ministro, António Costa, em setembro, nas quais afastava qualquer remodelação do seu Governo.

Questionada pelo Público sobre a sua decisão de não assumir nenhum cargo num próximo Governo, Francisca Van Dunem disse: "Acho que sou neste momento a pessoa que mais tempo esteve na pasta da justiça".

"Temos de dar lugar a outras pessoas. E depois o meu lugar não é aqui, a minha profissão não é esta. Acho que tenho de ir para o meu lugar", sublinhou.

"Só estive num lugar mais tempo do que este, que foi na Procuradoria-Geral da República, nove anos. Sempre estive cinco/seis anos no mesmo lugar porque chega uma altura em que já não temos capacidade de ver de fora, e isso é importante. Quando ficamos no mesmo núcleo, falamos entre nós, não há respiração. E isto é uma democracia. Tem que vir para cá outra pessoa. Vim na altura porque achei que era uma proposta importante, trabalhar com António Costa, confiava nele, e achei que era um projeto de trabalho interessante", disse.

Francisca Van Dunem esteve no gabinete do procurador-geral da República entre 1999 e 2001 e, entre outros cargos, foi procuradora-geral distrital de Lisboa de 2007 até integrar o Governo de António Costa em 2015.

