Maquinistas do metro do Porto em greve exigem melhores condições de trabalho

O serviço do metro do Porto está, esta terça-feira, condicionado devido à greve dos maquinistas, que já tinha acontecido na passsada sexta-feira.

A circulação é pontual e apenas na linha amarela e entre as estações da Senhora da Hora e Campanhã. As linhas azul, vermelha, verde, violeta e laranja não estão a funcionar.

Os maquinistas do metro do Porto estão em greve por melhores condições de trabalho e uma atualização salarial. Se não se sentarem à mesa com a empresa, os trabalhadores proimetem avançar com novas formas de luta.

