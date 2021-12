Os efeitos colaterais da depressão Barra em Portugal

Portugal continental vai ser afetado, a partir desta terça-feira, pelos efeitos colaterais da passagem da depressão Barra.

Em resumo, vem aí chuva intensa, que vai começar pelo Minho e o Douro Litoral, mas vai afetar todo o país antes de passar a aguaceiros. Há ainda a possibilidade de queda de neve nas terras altas.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Vila Real vão estar sob aviso amarelo devido à previsão de chuva entre as 12:00 e as 18:00 desta terça-feira e Viseu, Coimbra e Aveiro entre as 14:00 e as 20:00.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera colocou também os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Coimbra sob aviso amarelo devido à agitação marítima forte, com ondas de noroeste com quatro a cinco metros, entre as 21:00 horas de hoje e as 03:00 de quarta-feira.

